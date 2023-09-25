Число лесных пожаров снизилось в 2,5 раза в Нижегородской области в 2023 году

Пожарные машины. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Количество природных пожаров снизилось в 2,5 раза в Нижегородской области в 2023 году. Площадь лесных пожаров за сезон уменьшилась на 99% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.

– Тут сработали удачно два фактора. Во-первых, мы обеспечили 100% покрытие всего лесного массива камерами видеонаблюдения за счёт региона. Во-вторых, сыграло весомую роль эффективное быстрое реагирование и профессионализм сотрудников МЧС и наших пожарных. За это им выражаем огромную благодарность, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что памятник «Пожарным и спасателям» открыли в Нижнем Новгороде 25 сентября. Монумент расположен в сквере у дома № 180 на проспекте Гагарина, недалеко от развязки на улице Ларина. Идея строительства памятник зародилась в 2020 году.

Памятник олицетворяет собой три вехи становления и развития всех служб, осуществляющих деятельность в структуре МЧС России, и увековечивает мужество, героизм и самоотверженность людей, выбравших эту профессию.