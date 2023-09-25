Установленный к ЧМ-2018 арт-объект на Мещерском озере демонтируют в 2024 году Фото: Яндекс.Карты

Арт-объект, который был установлен к ЧМ по футболу в 2018 году, планируют демонтировать в следующем году. Об этом сообщили представители мэрии в социальных сетях.

В сообществе во «ВКонтакте» губернатора Глеба Никитина местная жительница задала вопрос. Она поинтересовалась, планируют ли убрать конструкцию, посвященную ЧП-2018, которая расположена на Мещерском озере.

- Вот эта конструкция на Мещерке выцвела вся и обветшала, пора бы уже ее убрать. Все - таки, 5 лет уже с ЧМ прошло, - написала Анна Г.

Представители администрации Нижнего Новгорода отметили, что демонтаж конструкции запланирован на весну 2024 года.