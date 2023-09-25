Более 250 человек закрыли летний велосезон в Дзержинске ярким маскарадом

В субботу в Дзержинске официально завершился летний велосезон - 2023. Более 250 участников – жители и гости города – закрыли его ярким веломаскарадом и преодолели 6 километров по проспекту Циолковского в красочных костюмах. Среди участников традиционно проехал глава города Дзержинска Иван Носков и депутаты городской Думы Ирина Скрягина, Евгения Орлова и Ринат Реймов.

Для веломаскарада участники выбрали самые разные образы – богатыря Добрыни Никитича, Гарри Поттера, Буратино и Мальвины, оловянного солдатика, ведьмы и ангелов, наездника и др. Одним из самых запоминающихся, по мнению организаторов и многих участников, стал Чебурашка – на финише он угостил всех желающих апельсинами из коробки, закрепленной на багажнике велосипеда.

«В этот раз закрытие получилось особенно интересным, так как большинство участников приехали в карнавальных костюмах. Спасибо организатору велодвижения Дзержинска Павлу Емельянову и за идею, и вообще за развитие велодвижения Дзержинска. Аварий с участием велосипедистов становится все меньше, а велосипедисты, хочу отметить, становятся более организованными и реже нарушают правила дорожного движения. В следующем году продолжим делать велодорожки, недавно нанесли разметку и поставили дорожные знаки на проспекте Циолковского. На открытии велосезона в следующем году планируем снова раздавать сигнальные жилеты», – поделился в соцсетях глава города Дзержинска Иван Носков.

На финише, в лесной части микрорайона «Западный», все желающие присоединились к субботнику и вместе привели в порядок территорию прежней стартовой поляны спортшколы «Магнитная стрелка». Также все участники получили памятные медали, а обладатели лучших костюмов – приятные подарки от партнеров велопробега.

«Городские велопробеги – хорошая традиция Дзержинска, участвуем в них почти всей семьей. Отметил, насколько творчески многие участники подошли к своим костюмам и насколько активно приняли участие в субботнике, поддержав идею Ивана Николаевича Носкова – вместе очистить лес на «Западном» перед наступлением холодов. Спасибо организаторам за такие события, участникам - за креатив, а погоде – за возможность на один день вернуться в теплое лето!» – сказал депутат Думы города Дзержинска Ринат Реймов.

По словам руководителя молодежного движения «ВелоДзержинск» Павла Емельянова, несмотря на то, что подошел к концу летний велосезон, убирать своих «железных коней» активисты движения пока не собираются. Зимой они планируют организовать в Дзержинске праздничный велопарад Дедов Морозов.

«Мы закрыли летний велосезон, но самые активные велосипедисты этот вид транспорта не оставляют ни осенью, ни даже зимой. Поэтому в новогодние праздники планируем подарить Дзержинску хорошее настроение и проехать по городу в костюмах Дедов Морозов и других новогодних персонажей. Возможно, у нас получится, как в этот раз, яркий новогодний маскарад, – рассказал руководитель молодежного движения «ВелоДзержинск» Павел Емельянов. – Благодарю всех участников, приехавших в креативных костюмах, всех автомобилистов и прохожих, которые сигналили и махали нам по дороге, и, конечно, главу города Ивана Николаевича Носкова за поддержку наших событий!»

Напомним, впервые городской велопробег в Дзержинске состоялся в 2013 году. В 2023 году молодежное движение «ВелоДзержинск» отметило свой 10-летний юбилей. Обо всех новостях велодвижения можно узнавать в группе в ВК.

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Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска