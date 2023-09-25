ЖК с пятью высотками построят в Сормовском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жилой комплекс, состоящий из пяти высоток, планируют построить в Сормовском районе. Об этом пишет «АиФ-НН» со ссылкой на портал правовой информации.

Проект ЖК «Сормово Парк» уже утвержден министерством градостроительной деятельности Нижегородской области. Новый микрорайон появится недалеко от бульвара Юбилейного, улиц Циолковского, Культуры и Коперника.

Жилой комплекс будет представлять собой пять домов высотностью 19 этажей, в одном из которых расположится детский сад. Также на территории микрорайона будет создана подземная парковка на 170 машиномест.