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НовостиНедвижимость25 сентября 2023 13:02

ЖК с пятью высотками построят в Сормовском районе

Проект жилого комплекса утвердил минград
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
ЖК с пятью высотками построят в Сормовском районе.

ЖК с пятью высотками построят в Сормовском районе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жилой комплекс, состоящий из пяти высоток, планируют построить в Сормовском районе. Об этом пишет «АиФ-НН» со ссылкой на портал правовой информации.

Проект ЖК «Сормово Парк» уже утвержден министерством градостроительной деятельности Нижегородской области. Новый микрорайон появится недалеко от бульвара Юбилейного, улиц Циолковского, Культуры и Коперника.

Жилой комплекс будет представлять собой пять домов высотностью 19 этажей, в одном из которых расположится детский сад. Также на территории микрорайона будет создана подземная парковка на 170 машиномест.