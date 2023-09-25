Около 100 бесплатных экскурсий проведут для нижегородцев и гостей города Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Около 100 бесплатных экскурсий проведут для нижегородцев и гостей города с 27 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Бесплатные экскурсии состоятся в Нижнем Новгороде и еще 26 муниципальных образованиях области. Их проведут в рамках Всемирного дня туризма. Организаторами выступают министерство туризма и промыслов Нижегородской области и АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

- В эти дни у каждого будет возможность открыть для себя наш регион с новой стороны, посетить знаменитые музеи, отправиться на нестандартные экскурсии и почувствовать атмосферу 100% настоящей России, - отметил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Экскурсии запланированы на электрокарах по Нижегородскому кремлю, литературные прогулки вместе с книжным магазином «Дирижабль», экскурсии в наушниках «Кремль – сердце Нижнего».

Также в области пройдут иммерсивные спектакли, мастер-классы и другие интересные экскурсии.

Кроме того, массовое занятие йогой пройдет в парке Швейцария 27 сентября.

- Участники экскурсий получат дополнительные подарки в виде скидок на посещение ресторанов и развлекательных мероприятий. Более того, 28 сентября в рамках Дня туризма на хоккейном матче «Торпедо – Ак Барс» будет выбран лучший болельщик, который получит специальный приз», – поделилась директор АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» Наталья Миронченко.

Для того чтобы попасть на экскурсии, необходимо зарегистрироваться на портале «Знакомьтесь, Нижний».