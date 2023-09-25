Нижний Новгород занял первое место по росту цен на жилье в новостройках Фото: Иван Макеев

Нижний Новгород занял первое место среди городов России с населением свыше 500 тысяч человек по росту цен на жилье в новостройках. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость».

В первой половине сентября стоимость одного квадратного метра жилья составила 154,5 тысячи рублей. Это на 38,8 % больше, чем стоимость в прошлом году. На втором месте расположился Киров. Здесь за год стоимость одного квадратного метра выросла на 31,6% и составила 98,1 тысячу рублей. Третье место занял Челябинск с ростом на 24,1%, где стоимость одно квардратного метра новостройки составляет 90,4 тысячи рублей.

При этом Москва в этом рейтинге занимает 19 место. Стоимость одного квадратного метра составляет 318,2 тысячи рублей, а общий прирост 9,4%.

Стоит отметить, что в некоторых крупных городах стоимость цен на жилье в новостройках снизилась. Например, в Санкт-Петербурге стоимость снизилась на 2,5%, в Севастополе на 2,6%, а в Симферополе на 10%.