Нижегородские энергетики напоминают правила электробезопасности при проведении земляных работ в охранной зоне кабельных линий

В связи со случаями повреждения кабельных линий электропередачи строительными организациями и жителями Нижегородской области энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» в очередной раз напоминают правила электробезопасности при проведении земляных работ в охранной зоне кабельных линий.

Помните: в охранных зонах электрических сетей, в том числе кабельных линий, недопустимо самовольное проведение какой-либо производственной и хозяйственной деятельности. Для проведения земляных, строительных, монтажных и иных видов работ требуется обязательное разрешение от электросетевой организации.

Для получения разрешения на осуществление действий в охранной зоне электрических сетей, необходимо обратиться с письменным заявлением к энергоснабжающей организации не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала проведения запланированных работ. Более подробную информацию можно получить по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный из любой точки России).

«Несанкционированные земляные и любые другие виды работ в охранной зоне кабельных линий приводят не только к нарушениям электроснабжения потребителей нашего региона, но и сопряжены с угрозой жизни тех, кто выполняет эти работы. Также они могут повлечь нанесение экономического ущерба, прекращение электроснабжения потребителей (в том числе социально значимых) и возникновение пожаров», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.