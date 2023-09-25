Нижегородская область представит несколько проектов на выставке «Россия» в Москве

Так будет выглядеть интерактивная карта. Фото: https://russia.ru/

Нижегородская область представит сразу несколько своих проектов на международной выставке «Россия» (6+), которая пройдет в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Об этом сообщают организаторы.

Все достижения российских регионов можно будет увидеть на интерактивной «живой карте России».

- Она будет воспроизводить различные видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы нашей страны, - рассказали организаторы.

Среди достижений Нижегородской области – метромост в Нижнем Новгороде, второй Борский мост, «ГАЗон NEXT» как самый масштабный проект импортозамещения, стадион «Нижний Новгород», Выксунский металлургический завод, станции метро «Стрелка» и «Горьковская», Нижегородский центр «Высота» и другие.

В программе выставки запланирована культурно-развлекательная, деловая программа, ярмарка и дни регионов.