В Мининском университете прошла лекция в рамках акции “Поделись своим знанием”

Министр международных и межрегиональных связей области ответила на вопросы студентов вуза

В рамках акции Российского общества “Знание” под названием “Поделись своим знанием” министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева провела лекцию для студентов Мининского университета. Она рассказала о деятельности области на международном поле, об иностранных партнерах и укреплении связей с другими государствами.

“Нижегородская область уделяет большое внимание международному развитию, которое с каждым годом становится все более насыщенным. В настоящее время мы эффективно взаимодействуем по ближневосточному, африканскому и азиатскому направлениям. На сегодняшний момент у Нижегородской области около 140 стран - торгово-экономических партнеров и 28 регионов-партнеров из 17 стран дальнего и ближнего зарубежья”, - разъяснила Ольга Гусева.

Студенты лингвистического факультета университета задавали вопросы о перспективах и особенностях выстраивания дипломатических отношений, а также о формах взаимодействия с потенциальными иностранными партнерами. Кроме того, студенты отвечали на вопросы Ольги Гусевой.

“Международная и межрегиональная деятельность является источником новых экономических возможностей, которые содействуют развитию региона. Ежегодно по линии правительства Нижегородской области регион посещают более 100 зарубежных делегаций: руководители и сотрудники дипломатических миссий в Москве, бизнес-делегации, деятели науки и искусства. Для активизации международного сотрудничества мы предлагаем зарубежным гостям перспективные совместные проекты, организуем на территории Нижегородской области фестивали, конференции и форумы разной направленности, а также принимаем активное участие в международных мероприятиях наших регионов-партнеров”, - рассказала министр.

Студенты Мининского университета рассказали министру о том, какой видят работу Центра китайского языка и культуры и выступили с предложениями по обучению россиян китайскому языку, о проведении различных мероприятий и стажировках в процессе обучения.

“В Мининском университете самый высокий конкурс на профили лингвистического факультета, в этом году он достиг 24 человек на одно бюджетное место. Поэтому нет сомнений, что наши студенты мотивированы на получение качественного лингвистического образования и построение карьеры в сфере международного сотрудничества. Мы со своей стороны создаем возможности для стажировок и обмена студентами. Такие программы уже реализуются с Китаем и рядом стран СНГ”, - пояснил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Во время встречи встрече министр рассказала также о международных событиях для молодежи, которые проводились и будут проводится в регионе. Например, в декабре 2023 года пройдет международный молодежный форум “Народная дипломатия как инструмент “мягкой силы” в развитии международного сотрудничества”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина