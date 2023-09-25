Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 2 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокая пожароопасность (4 класс) лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 25 сентября по 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Нижегородцам рекомендуют быть внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При получении информации о высокой пожароопасности лесов, соблюдайте запрет на посещение лесов. Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не курите и не бросайте горящие окурки. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный другим горючим веществом обтирочный материал.

Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор. При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.