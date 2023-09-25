График «Ласточки» между Нижним Новгородом и Иваново изменится с ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Расписание поезда «Ласточка» между Нижним Новгородом и Иваново изменится с 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В связи с сезонным снижением пассажиропотока «Ласточка» из Нижнего Новгорода до Иваново будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Обратно поезд будет отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Напомним, что «Ласточка» между Нижним Новгородом и Иваново начала курсировать с 1 июня 2023 года. Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:07 и прибывает в Иваново в 22:17. Из Иваново отправляется в 06:55, прибывая в Нижний Новгород в 10:05. Время в пути – 3 часа 10 минут. Поезд делает остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.