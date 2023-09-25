Рост цен на такси ожидается в Нижегородской области Фото: Даниил ОПАРИН

Увеличение цен на поездки в такси ожидаются в Нижегородской области. Об этом сообщает издание «Живем в Нижнем» со ссылкой на экспертов.

Повышение цен ожидается из-за вступления в силу закона, который регулирует отношения на рынке перевозок. Теперь водителям такси нужно будет оформить специальный страховой полис, который стоит дороже, чем обычный. Однако для пассажиров поездки станут безопаснее.

Для самозанятых водителей стоимость страховки может превысить средний месячный доход от деятельности такси. В случае отсутствия у водителя такой страховки ему могут аннулировать разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Кроме того, на стоимость поездок в такси влияет увеличение цен на топливо и ремонт автомобиля. Как выяснили корреспонденты издания «Живем в Нижнем» цены на такси в сентября выросли примерно на 20% по сравнению с весной-летом.