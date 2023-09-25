Мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента

ВТБ сообщает о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и оформить услуги по безопасности — например, отремонтировать или застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг они создают качественные сайты, которые маскируют под банковские сервисы. На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом.

Злоумышленники звонят по телефону банковским клиентам, представляясь службой поддержки банка, и сообщают о появлении новых страховых сервисов для смартфонов, а также предлагаю сразу провести диагностику телефона собеседника. Для этого клиентам присылают ссылку на фейковый веб-сайт, интерфейс которого создается в стиле сайтов российских банков, и предлагают выбрать и подключить услуги по безопасности смартфона. Например, защиту денежных средств от телефонных мошенников, качественный ремонт смартфона с гарантией от сертифицированных сервисов и другое. На сайте можно выбрать не только подходящую для смартфона операционную систему, но и марку производителя. Однако в случае установки такого приложения или подключения услуги клиент рискует потерять контроль над онлайн-банком и своим мобильным устройством, что в конечном итоге приведет к хищению его денег.

«Вопросы безопасности финансовых приложений вызывают особое беспокойство клиентов, поэтому звонки с предложениями «защитить» смартфон от угрозы взлома срабатывают для них как «красная лампочка». Злоумышленники максимально воздействуют на клиента, проявляя излишнюю «обеспокоенность» и «заботу» и направляя ссылки на ресурсы, которые максимально адаптированы под банковские. Это гибридные сценарии, в ходе которых применяется как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения. Таким образом происходит воздействие на каждого второго клиента. Мы просим наших клиентов сохранять бдительность, критически оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Фото: Пресс-служба ВТБ