Свыше 500 млн рублей потратят на ремонт двух нижегородских автодорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 500 млн рублей потратят на ремонт двух автодорог в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Речь идет о ремонте на улице Ларина в Приокском районе и участке Московского шоссе (от Комсомольского шоссе до выезда из города). Подрядчику нужно будет отремонтировать проезжую часть, нанести разметку, установить дорожные знаки. Итоги открытого конкурса будут проведены 11 октября.

Заказчиком является Главное управление по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (МКУ ГУММиД).

Напомним, ямочный ремонт на дорогах Нижегородской области должен быть завершен к середине октября.