Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Вачском районе Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Два человека погибли и четыре пострадали в результате столкновения двух легковушек в Вачском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария произошла на 366-м км трассы «Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород» 24 сентября в 13:06. 61-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого был 60-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя погибли. Четыре пассажира, которые находились в автомобиле Reno, пострадали. Среди них: годовалая девочка и трехлетний мальчик, а также 37-летняя и 60-летняя женщины. Пострадавшие были доставлены в Павловскую ЦРБ, а детей транспортировали в Нижегородскую клиническую больницу.

Напомним, страшное ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и грузовика произошло в Нижегородской области 24 сентября. В аварии погибли три человека, еще 16 – пострадали.