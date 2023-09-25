Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с фурой и микроавтобусом на М-7. Фото: Прокуратура Нижегородской области

На водителя фуры, протаранившего накануне рейсовый микроавтобус в Кстовском районе, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, страшная авария произошла утром в воскресенье на трассе М-7 в районе поворота на Шелокшу. Там фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с рейсовой «Газелью» с пассажирами. В результате три человека погибли на месте, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Водитель грузовой машины задержан, - сообщили в МВД.

Ранее мы публиковали фото с места этой аварии.