Фотодокументальную выставку ко Дню машиностроителя открыли в Нижнем Новгороде

Фотодокументальная выставка. Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Фотодокументальную выставку ко Дню машиностроителя подготовили нижегородские архивисты. Об этом сообщает Комитет по делам архивов Нижегородской области.

Посетители выставки смогут ознакомиться с подлинными документами по развитию предприятий Горьковского машиностроения в советский период, личными делами руководителей и ударников предприятий. Также на выставке можно увидеть фотоальбомы машиностроительного завода и Горьковского автомобильного завода.

– Документы свидетельствуют, что Нижний Новгород неслучайно носит звание «Город трудовой доблести». Во время Великой Отечественной войны отсюда шли на фронт знаменитые «катюши», танки, самоходки, — отмечает руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Ранее мы сообщали, что жители и гости города смогут увидеть на Ярмарочной площади мотоцикл «Урал» и пожарный велосипед, пожарные автомобили «Волга», ГАЗ-21 и «Москвич»