Сергей Юран. Фото: ФК «Пари НН» в социальной сети ВКонтакте

Главный тренер Сергей Юран похвалил игроков ФК «Пари НН» после победы над «Оренбургом» в матче 9 тура Мир РПЛ 24 сентября. Он прокомментировал игру в ходе пресс-конференции.

Напомним, ФК «Пари НН» выиграл «Оренбург» со счетом 3:1.

– Парни справились, молодцы, – сказал Сергей Юран. – По статистике, 10 ударов в створ – это очень хороший показатель. Я считаю, что еще можно «выжимать» из них [игроков]. И они это знают, я думаю.

Главный тренер ФК «Пари НН» отметил также профессиональную работу Зе Турбо и Боселли не только на поле, но и в тренировочном процессе.

Теперь футболисты нижегородской команды начнут подготовку к следующей игре. 30 сентября состоится матч «Локомотив» – ФК «Пари НН».

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