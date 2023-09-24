ФК «Пари НН» одержал победу над «Оренбургом» в матче 9 тура Мир РПЛ

ФК «Пари НН» одержал победу над «Оренбургом». Фото: ФК «Пари НН» во ВКонтакте

ФК «Пари НН» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 9 тура Мир РПЛ 24 сентября. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Счет открыли гости. На 28 минуте гол из дальней штанги забил Перес. На 45 минуте Калинский подал с углового на Гоцука, Кирилл ударил головой, но вратарь «Оренбурга» отразил мяч перед собой и на добивании преуспел Зе Турбо. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

На 53 минуте матча Севикян пробил из штрафной и мяч оказался в воротах «Оренбурга», отрикошетив от Сивакова. На 76 минуте игры вышедший на замену Боселли из штрафной гостей пробил в дальний нижний угол.

Судья добавил 6 минут к основному игровому времени. Но это не изменило итоговой картины. ФК «Пари НН» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

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