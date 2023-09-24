Восемь пострадавших выписали из больницы после ДТП в Кстовском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восемь человек, пострадавших в ДТП в Кстовском районе, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по Нижегородской области.

По данным Нижегородского минздрава, восьмерым пострадавшим, в числе которых один ребенок, была оказана необходимая медицинская помощь. Их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Другие девять пострадавших находятся в областной клинической больнице. Состояние пятерых человек оценивается как тяжелое, четверых – средней степени тяжести.

Напомним, утром 24 сентября на трассе М-7 в Кстовском районе столкнулись грузовой автомобиль и маршрутная «ГАЗель». В аварии пострадали 20 человек, из которых трое погибли.

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