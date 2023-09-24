Смертельное ДТП с двумя легковушками произошло в Вачском районе 24 сентября. Фото: Сергей ГАПОН

Смертельное ДТП с участием двух легковушек произошло в Вачском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Днем 24 сентября на автодороге «Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород» 61-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер», которым управлял 60-летний водитель.

В результате столкновения оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажиры «Рено Дастер» 37-летняя и 60-летняя женщины были доставлены в Павловскую больницу. Также в «Рено Дастер» пострадали годовалая девочка и трехлетний мальчик. Сейчас они находятся в Нижегородской клинической больнице.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, страшное ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и грузовика произошло в Нижегородской области 24 сентября. В аварии погибли три человека, еще 17 – пострадали.

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