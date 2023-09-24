ФК «Пари НН» – «Оренбург»: Перес открыл счет на 28 минуте

Защитник оренбургской команды забил первый гол в матче с Нижнем Новгородом. Фото: Мария СОРОКИНА

Счет в матче ФК «Пари НН» с Оренбургом открыли гости. Первый гол забил Перес. Об этом сообщается на странице нижегородского клуба в социальной сети ВКонтакте.

Матч 9 тура «Пари НН» – «Оренбург» проходит в Нижнем Новгороде 24 сентября. Защитник оренбургского клуба Перес забил гол в ворота нижегородцев на 28 минуте первого тайма.

Напомним, генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал нижегородскую футбольную команду народной. Также он подчеркнул, что «Пари НН» независимая команда, которая имеет многовековую историю.

Ранее мы сообщали, что многодетные семьи, где воспитывают двух и более детей, смогут бесплатно посетить этот футбольный матч в Нижнем Новгороде.

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