Выставка раритетных машин МЧС открылась на Нижегородской ярмарке. Фото: телеграм-канал Нижегородской ярмарки

Выставка раритетных машин МЧС открылась на Ярмарочной площади 24 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижегородской ярмарки.

Жители и гости города смогут увидеть на Ярмарочной площади мотоцикл «Урал» и пожарный велосипед, пожарные автомобили «Волга», ГАЗ-21 и «Москвич». Среди экспонатов также представлена и другая специальная техника, которую в разные годы использовали спасатели.

Посетить выставку все желающие смогут сегодня и завтра до 14.00.

Ранее мы сообщали о том, что идеи по современному приспособлению Нижегородской ярмарки появились у архитекторов. Так, на втором и третьем этажах здания хотят разместить гостиницу. Кроме того, в здании Ярмарки могут появиться конгрессно-выставочный центр, рестораны и магазины.

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