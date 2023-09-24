Чемпионат России по фехтованию на саблях завершился в Арзамасе

Фехтование на саблях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийские соревнования среди юниоров по сабле прошли в Арзамасе 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Лучшим среди саблистов стал Илья Костюков из Новосибирска. Вторую ступень пьедестала почета занял Владислав Гинтвайнис из Москвы, третье место поделили между собой Никита Куклин из Санкт-Петербурга и Михаил Иванов из Москвы.

Всего в соревнованиях приняли участие 87 саблистов. Среди них оказались четверо юношей из Беларуси, а также представляющий Аргентину Марк Трухманов.

Ранее мы сообщали, что Нижний Новгород занял второе место среди российских городов-миллионников по доступности спорта.

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