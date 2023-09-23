Жители Первомайска отметили 170-летие со дня создания поселения.

Жители Первомайска 23 сентября отметили 170-летие со дня создания поселения Ташино и запуска чугуноплавильного завода на месте современного Первомайска. Поздравил местных жителей с юбилеем и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Небольшое поселение превратилось в благоустроенный, активно развивающийся город, обладающий богатым потенциалом, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Уверен, что Первомайск продолжит оставаться территорией возможностей и роста, а его жители и дальше будут бережно хранить традиции родной земли, своим трудом создавать ее уникальный облик, реальными делами подкреплять любовь к малой родине.

В честь юбилея Первомайска для жителей были организованы масштабные праздничные мероприятия. Их участником стала и министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

- Первомайск всегда отличался особой активностью и стремлением достичь больших высот. Именно благодаря этому он из года в год становится краше и уютнее. Такое трепетное отношение к развитию города и региона в целом неоднократно отмечалось почётным штандартом губернатора Нижегородской области, - отметила Ольга Гусева.