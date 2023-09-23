19-летняя пассажирка мотоцикла погибла в Выксунском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла сегодня в Выксунском районе Нижегородской области – здесь столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и мотоцикл. Пассажирка мотоцикла погибла на месте.

- 23 сентября в 11:41 на перекрестке улицы Красные Зори и Пушкина произошло ДТП, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – 37-летний водитель автомобиля ВАЗ при проезде по регулируемому перекрестке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, ехавшему во встречном направлении. В результате, 17-летний водитель мотоцикла получил серьезные травмы, а его 19-летняя пассажирка погибла на месте.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде иномарка врезалась в эвакуатор, а после отлетела в припаркованные автомобили. В ДТП пострадала девушка, стоявшая на обочине.

Авария произошла поздним вечером 22 сентября на Бурнаковском проезде. Водитель автомобиля «Тойота Камри» столкнулся с эвакуатором марки «ГАЗель», который вывозил «Шевроле» с места предыдущего ДТП. После столкновения «Тойота Камри» отлетела в стоявшие у правой обочины автомобили.