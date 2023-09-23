Росприроднадзор провели исследование акватории Волги из-за замора рыбы. ФОТО: Росприроднадзор

Специалисты нижегородского управления Росприроднадзора провели обследование акватории Волги в связи с замором рыбы. Об этом сообщается на сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

- Инспекторы ведомства выезжали на место замора рыбы, - говорится в сообщении. - Совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» произведен отбор проб природной воды. В настоящее время ожидаются результаты исследований.

По итогам проведенной проверки будет принято решение о дальнейших действиях. Также в связи с этим инцидентом информация о заморе рыбы направлена в Федеральное агентство по рыболовству, которые и должны установить причину гибели.