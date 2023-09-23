300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области по требованиям ГЖИ. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2023 года домоуправляющие компании Нижегородской области отремонтировали 300 подъездов после вмешательства ГЖИ. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции.

- Управляющие организации обязаны содержать общедомовое имущество в надлежащем состоянии, - рассказали в ГЖИ. – При этом косметический ремонт в многоквартирных домах должен проводиться с учетом общего состояния и износа мест общего пользования. При этом ДУКи должны обеспечивать устранение повреждений стен по мере выявления.

Жилищные инспекторы регулярно проверяют исполнение своих предостережений. Одна из таких проверок прошла в одном из подъездов дома на улице Дзержинского в Балахне.

- В наш отдел поступило обращение жителя по вопросу ненадлежащего содержания мест общего пользования в первом подъезде, - рассказал начальник балахнинского отдела ГЖИ Нижегородской области Артем Андронов. - Ремонт подъезда не проводился достаточно давно. В ходе рассмотрения факты подтвердились. ООО «Дом Плюс» было объявлено предостережение об устранении нарушений.

С начала года в балахнинский отдел от жителей поступило 1 365 жалоб от жителей района. По результатам этих проверок домоуправляющим компаниям было выписано 246 предостережений.