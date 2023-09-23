БК «Пари НН» обыграл казанский УНИКС со счетом 86:82. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетбольный клуб «Пари НН» обыграл казанский УНИКС со счетом 86:82. В упорной борьбе нижегородцы смогли взять реванш за два поражения в предыдущих играх и выйти в полуфинал. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба «Пари НН».

- Старт матча ознаменовался бенефисом Гленна Кози, который в первой же атаке заработал фол при попытке трехочкового броска и пошел пробивать штрафные, а после этого реализовал две свои дальние попытки. Всего у американского защитника «Пари НН» по итогам первой четверти накопилось сразу 10 очков, - говорится в сообщении.

Однако и игроки УНИКСа не уступали – на протяжении всей игры две команды не уступали друг другу. Окончательно все решилось на последних минутах игры. После фола Хвостов забил сразу два штрафных. В результате игры закончилась со счетом 86:82 в пользу нижегородцев.

Благодаря этой победе БК «Пари НН» сумел выйти в полуфинал Суперкубка. Следующая встреча их ждет уже сегодня, 23 сентября. Нижегородской команде предстоит встретиться с «Бешикташ».