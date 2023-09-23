Стотысячный обладатель «Карты болельщика» получит призы от ФК «Пари НН»

Стадион «Нижний Новгород». Фото: АНО «Центр 800»
Стотысячный обладатель «Карты болельщика» получит призы от футбольного клуба «Пари НН». Об этом в своем телеграм-канале сообщает генеральный директор нижегородского футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, судя по трафику, стотысячный обладатель карты болельщика появится сегодня или завтра до обеда. Болельщику, а также оформившему «Карту» оператору МФЦ гарантированы ценные призы.
Напомним, 24 сентября в Нижнем Новгороде пройдет матч ФК «Пари НН» с «Оренбургом». Игра начнется в 14.00.
Ранее мы сообщали о том, что генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал нижегородскую футбольную команду народной.
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