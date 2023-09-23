Многодетные семьи смогут бесплатно посетить футбольный матч в Нижнем Новгороде

Стадион «Нижний Новгород». Фото: АНО «Центр 800»

Многодетные семьи, где воспитывают двух и более детей, смогут бесплатно посетить футбольный матч в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает гендиректор нижегородского футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, идея пригласить многодетные семьи на футбол возникла под впечатлением от встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с семьей из Краснобаковского района, в которой воспитывают шестерых детей.

Бесплатный билет на матч ФК «Пари НН» – «Оренбург» можно получить завтра в кассах Стадиона. Для этого необходимо показать свидетельства о рождении детей и паспорта болельщиков.

– Паспорт можно сегодня оформить в любом МФЦ. Или завтра прямо на Стадионе. Надо только прийти заранее и обратиться в МФЦ на Стадионе. Центр работает с 9:00, – напоминает Давид Мелик-Гусейнов.

Отметим, матч ФК «Пари НН» с «Оренбургом» состоится 24 сентября. Игра начнется в 14.00.

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