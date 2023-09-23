Пять детсадов и школу построят на улице Бекетова в Нижнем Новгороде по КРТ

Пять детсадов и школу построят на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять детских садов и школу построят в границах проспекта Гагарина, улицы Бекетов и улицы Головнина в Нижнем Новгороде. Об этом в социальных сетях сообщают представители минграда Нижегородской области.

В комментариях на странице губернатора Глеба Никитина нижегородец пожаловался на ветхий дом №171А по улице Агрономической. Представители регионального минграда ответили, что дом включен в границы комплексного развития.

Согласно мастер-плану КРТ, будут обновлен существующий жилищный фонд, включая расселение жителей. Кроме того, мастер-планом определено и формирование комфортной городской застройки, что предусматривает прокладку новых магистральных улиц города, строительство электроподстанции, создание пяти детских садов и одной школы, а также реконструкцию четырех детсадов и двух школ.

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