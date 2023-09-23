Несколько смертельных ДТП случились в Нижегородской области с 22 на 23 сентября

ДТП в Арзамасском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Три смертельных ДТП произошли в Нижегородской области в ночь с 22 на 23 сентября. В результате аварий скончались два водителя и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

22 сентября в 21.39 в Княгининском районе водитель автомобиля «Хендай Санта Фе» двигаясь в сторону города Сергач, выехал на встречку и столкнулся с «Хондой Аккорд». В результате аварии пострадали оба водителя, один из которых скончался по пути в больницу.

– Предварительно установлено, что причиной выезда на полосу встречного движения явился обгон в конце подъема, что запрещено ПДД, – отмечают представители УГИБДД.

Два других ДТП произошли в Арзамасском районе. В 21.50 из Нижнего Новгорода в Саратов двигался 49-летний водитель. В то же время проезжую часть в неположенном месте по темному участку дороги перебегал 49-летний пешеход. Автомобилист сбил пешехода, и тот скончался на месте.

Еще одно ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. 53-летний водитель «Лады» поворачивая налево, не уступил дорогу машине марки «Джили» под управлением 44-летнего мужчины, который двигался прямо со встречного направления. В результате столкновения водитель автомобиля «Джили» был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

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