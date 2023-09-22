Свыше 800 аварийных домов расселят в Нижегородской области в 2024 году. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

806 аварийных домов планируют расселить в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

Изначально действующая государственная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда была утверждена на семилетний период - с 2019-го до 2025 год. Однако она будет реализована досрочно и все мероприятия планируют завершить в 2023 году. Сейчас уже переселено уже 12 455 человек, это 97,2% от запланированного числа.

- Благодаря качественному взаимодействию с Правительством России и Фондом развития территорий у нас появится возможность досрочно начать реализацию новой программы по расселению аварийного фонда. Людям важно, чтобы работа велась непрерывно и оперативно, - подчеркнули в региональном Минстрое.

Новая программа позволит улучшить жилищные условия 14,7 тысяч граждан. Сейчас в Нижнем Новгороде подготовлены мастер-планы по девяти проектам комплексного развития территории жилой застройки, все они предполагают расселение аварийного жилья. Всего в рамках новой региональной программы переселения планируется по договорам КРТ расселить не менее 25 тыс. кв. м аварийного жилья - в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске.