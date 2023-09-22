«Пари НН» продлили контракт с капитаном команды Кириллом Гоцуком. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

ФК «Пари Нижний Новгород» продлили контракт с капитаном команды Кириллом Гоцуком. Об этом сообщает пресс-служба футбольной команды.

Как отмечается, Гоцук в команде с января 2020 года. Он сыграл за команду «Пари НН» 117 матчей и забил 11 мячей.

Место для подписания документов выбрали необычное – автобус. Как объяснил гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, место подписания нового контракта имеет двойной смысл.

- Первый, как вы правильно поняли, «автобус» игровой. Второй - общественный городской транспорт - зона повышенного внимания. Нам важно, чтобы в час-пик и доезд до стадиона и обратно домой в дни матчей был комфортным для наших болельщиков. Потому, что мы вас любим, - добавил он.