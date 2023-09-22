«Пари НН» просит пересмотреть три решения судьи в матче со «Спартаком»

Игра завершилась поражением "Пари НН" со счетом 0:3. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Руководство футбольного клуба «Пари НН» обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам кубкового матча со «Спартаком», состоявшегося 19 сентября. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров нижегородского клуба Дмитрия Кондратова.

Напомним, в этом матче нижегородцы уступили столичным гостям со счетом 0:3, причем гол хозяев был отменен, а последние свои два мяча «Спартак» забил в дополнительное время.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Пари НН» Сергей Юран обратил внимание присутствующих на момент с участием Виктора Александрова на 17-й минуте игры. Игрок «Спартака» ударил защитника нижегородцев кулаком по лицу, но судьи этот момент проигнорировали. Главным арбитром на этот матч был назначен Евгений Буланов. Уже тогда Юран заявил, что клуб намерен разбираться в этой истории.

- Мы обратились в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»: момент с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол Трошечкина в ворота «Спартака» и неназначенный пенальти на Зе Турбо во втором тайме, - сказал Кондратов изданию.