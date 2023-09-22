Пропавшую 86-летнюю нижегородку нашли погибшей в лесу. Фото: ПСЦ «Рысь».

Пропавшую 86-летнюю пенсионерку нашли в лесу под Нижним Новгородом после девяти дней поисков. Об этом сообщает ПСЦ «Рысь».

Старушка ушла из Нижнего Новгорода за грибами, с собой у нее было пластиковое ведерко для урожая. Однако домой она не вернулась. Волонтеры сразу же начали поиски, ведь бабушка уже пожилая.

В первый день специалисты собирали информацию, искали добровольцев. На второй и третий день волонтеры искали на остановках, где возможно была бабушка. К поиску старушки стали подключаться большое количество добровольцев. Они бросили все свои дела лишь бы найти пропавшего человека. Целыми днями волонтеры искали бабушку и не понимали, почему поиски не дают никаких результатов.

Добровольцы приезжали на полноприводных автомобилях. Также к поиску подключили коптер. В один из дней волонтеры нашли следы на болоте, коптер отлетал на болото и следы были повсюду. Было принято решение следовать по следам.

На девятый день волонтерам удалось найти старушку. К сожалению, она погибла.