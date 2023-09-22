Новое дело завели на нижегородского онколога, обвиняемого в подмене лекарств. Фото: из личного архива

Неожиданное продолжение получила история нижегородского онколога Олега Тюкалова, подозреваемого в подмене лекарств. Следственный комитет завел новое дело на врача. Напомним, онколога задержали в начале сентября прямо на рабочем месте. Его заподозрили в том, что вместо реальных лекарств он колол своим пациентам обычный физраствор.

- По версии следствия, обвиняемый с ноября 2022 по июль 2023 года давал указания медсестре на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путем доведения до необходимого объема с использованием физраствора, - рассказали в региональном СУ СКР.

Как оказалось, эпизодов в деле гораздо больше. В связи с этим следователи возбудили еще одно уголовное дело. В отношении медика выдвинуты те же обвинения, что выдвигались ранее.

- Настоящее уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении данного фигуранта уголовным делом о совершении аналогичного преступления, - рассказали следователи.