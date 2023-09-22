Нижегородский ГУММиД заплатит пени в размере 145 млн рублей за станцию «Стрелка»

Решение суда вступило в законную силу. Фото: Даниил ОПАРИН

Решение о взыскании с нижегородского ГУММиДа долг в размере 145,7 млн рублей оставлено без изменений. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Обанкротившееся проектное бюро «Инженер» ранее подало иск в суд с требованием оплатить долг за строительство метро «Стрелка» в интересах своих кредиторов. В июне этого года состоялось заседание. Суд стал на сторону истца и постановил взыскать сумму долга. Ответчик попытался оспорить это решение.

Очередное судебное заседание состоялось 18 сентября 2023 года. Суд постановил оставить жалобу ГУММиДа без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу в день принятия, но может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Напомним, работы по продлению Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метро завершились в 2018 году. Задолженность перед исполнителями тянется с того времени.