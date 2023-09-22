Ремонт участка трассы М-7 в Нижегородской области завершится до конца осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт на участке трассы М-7 в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах завершится до конца осени. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Как отмечается, всего в порядок приведут 45 км автодороги. К работам привлечены 90 человек и 50 единиц техники. Верхний слой покрытия на участке с 442 по 465 км заменят до 30 сентября. На данный момент работы выполнены на 90%. Ремонт на участке с 474-о по 490-й км выполнен на 65%.

Ремонт на участке с 552-го по 558-й км возле Воротынца на текущий момент выполнен почти на 75%.

Помимо замены покрытия рабочие ремонтируют места примыканий от других дорог. Они выполняют локальное уширение и обустройство переходного-скоростных полос для безопасных поворотных маневров.

Ремонт на участках дорог завершится до конца ноября.