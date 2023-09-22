Школу №113 могут передать Нижегородской епархии под православную гимназию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школу №113 в Плотничном переулке Нижнего Новгорода могут передать Нижегородской епархии под православную гимназию. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источники в органах власти.

Как отмечается, уже в 2024 году школу могут отдать в безвозмездное пользование Нижегородской епархии. Такое решение было принято на совещании регионального градостроительного штаба при обсуждении проекта КРТ в районе Плотничного переулка.

Однако областные чиновники пока не понимают, куда можно перераспределить детей, если школу все-таки передадут Нижегородской епархии. В центре Нижегородской района уже сейчас дефицит школьных мест.

Информация о том, что из школы сделают православную гимназию, появилась еще в 2010 году. Но никаких подтверждений и юридических решений пока не принято.

Добавим, что школе требуется капремонт. Ожидалось, что его проведут в этом году, однако средства не были выделены. Из-за плохого состояния школы родители переводят детей в другие образовательные учреждения. Ушло уже около ста человек. На данный момент в школе обучаются 150 школьников.