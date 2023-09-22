Территория ИT-кампуса «Неймарк» будет доступна для всех нижегородцев. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Территория ИT-кампуса мирового масштаба «Неймарк» станет доступной для всех нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Главный архитектор проекта архитектурного бюро «Студия 44» Антон Яр-Скрябин презентовал концепцию будущего межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк» на международном симпозиуме в Москве. Основной задачей ИT-кампуса является взаимодействие студентов не только в рамках учебы. Для этого ИТ-кампус будет оснащен не только образовательными пространствами, но и досуговыми. Кроме того, кампус будет интегрирован в городскую среду и станет доступным в всех жителей.

- Мы перемешиваем функции: добавляем выставочную зону достижений науки, фудкорты, медблок, студенческий клуб, коворкинги и помещения для творческой деятельности. Таким образом, мы открываем кампус городу и стимулируем передвижение между различными его частями, стимулируя как можно больше коммуникаций, в которых рождаются новые научные достижения, -отметил Антон Яр-Скрябин.

Сам кампус будет разделен на пять отдельных объектов, которые связаны единой концепцией. В жилой зоне будет построено здание на 140 человек. На каждом этаже смогут проживать до 25 студентов.

- Мы попытались уйти от коридорного типа стандартных общежитий и спроектировали достаточно небольшие здания. Поскольку на каждом этаже гостиниц будет жить примерно 25 студентов, будут постепенно формироваться небольшие сообщества. Это одна из важных идей - формировать круг общения, - добавил Антон Яр-Скрябин.