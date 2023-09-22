Никитин рассказал, как проходит создание парка мастеров в «Нижполиграфе»

Старинное здание заметно преобразилось. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые три здания технопарка среднего профессионального образования в «Нижполиграфе» готовятся к открытию. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- В корпусах еще идет капремонт, в двух готовность максимальная, в том числе во внутренних помещениях, в которых расположатся лаборатории для повышения квалификации педагогов и обучения студентов среднего профобразования со всей страны, - рассказал он.

Здание на улице Варварской в центре Нижнего Новгорода было построено в 1894 году, здесь размещался Дом трудолюбия Рукавишниковых. В 1920 году здесь обосновалась типография. Сейчас историческое здание переживает настоящую перезагрузку: положительные перемены в облике здания можно оценить уже сейчас.

Как сообщалось ранее, первые лаборатории Парка мастеров планировали открыть в сентябре этого года, а полноценно технопарк заработает в 2025 году.