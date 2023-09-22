Аномальная жара установится в Нижегородской области с 22 по 26 сентября

Ожидается аномально жаркая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномальная для сентября жара накроет Нижегородскую область в ближайшие несколько дней. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

Так, в период с 22 по 26 сентября в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы. Климатическая норма составляет +8, +11 градусов.

– Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, – предупредили в ведомстве.

Кстати, уже на этих выходных Нижний Новгород вернётся настоящая жара. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +26 градусов.

Напомним, что, согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха осенью будет выше средних многолетних значений. Правда, не намного.

– На мой взгляд, наступивший осенний период, в целом, ожидается теплее положенной нормы на несколько градусов, – рассказал «КП – Нижний Новгород» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. – Так, сентябрь будет на 2 градуса теплее нормы со значительным дефицитом осадков, то есть ожидается большое количество солнечных дней.

Подробный прогноз погоды на осень читайте в нашем материале.