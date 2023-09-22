Участники велопробега присоединятся к городскому субботнику в Дзержинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Велопробег в Дзержинске завершится городским субботником в микрорайоне «Западный». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.

По информации источника, молодежная организация «ВелоДзержинск» и администрация города приглашают всех желающих весело закрыть летний велосезон. Мероприятие пройдет 23 сентября в 10:00 на площади Дзержинского. Участники проедут по проспекту Циолковского и финишируют в лесном массиве микрорайона «Западный». В завершении состоится осенний субботник, в нем могут принять участие любой желающий.

Кроме того, обладатели самых оригинальных образов и нарядных велосипедов получат на финише памятные подарки.

Для велопробега необходима предварительная регистрация. Участвовать могут взрослые и дети от 12 лет в сопровождении родителей. Для субботника весь инвентарь будет выдан на месте.