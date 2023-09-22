Частную школу открыли в ранее заброшенном здании в Дзержинске. Фото: телеграм-канал Ивана Носкова.

Заброшенное здание в Дзержинске отремонтировали и открыли там частную школу. Об этом сообщает министерство имущественных отношений Нижегородской области.

Как отмечается, заброшенного здания бывшей школы-интерната находится по адресу улица Чапаева, дом №64. В образовательном учреждении обучаются 150 ребят с первого по восьмой классы, а в следующем году инвестор планирует открыть наборы в девятый, десятый и одиннадцатый классы.

Новую школу посетил мэр Дзержинска Иван Носков и министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов. В планах благоустроить и пришкольную территорию рядом с новым учебным заведением.

-Здание уже восстановили, поэтому я склонен поверить, что и пришкольная территория станет ухоженной, будут новые локации, полезные для образовательного процесса, - добавил Иван Носков.

Мэр Дзержинска поблагодарил Сергея Баринова за поддержку реализации социально значимого для города инвестиционного проекта.