Смертность в два раза превысила рождаемость в Нижегородской области. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Смертность почти в два раза превысила рождаемость в Нижегородской области в за семь месяцев 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

Так, с января по июль в регионе родился 13301 ребенок, а умерло 26089 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в Нижегородской области упала на 4,13%, а смертность – почти на 10%.

В этом году снизилось число случаем младенческой смертности: если в прошлом году в возрасте до года скончалось 72 малыша, тот в этом году этот показатель составил 56 человек.

Естественная убыль населения составила 12788 человек, что на 15% меньше показателе прошлого года.