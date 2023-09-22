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НовостиОбщество22 сентября 2023 6:27

Смертность в два раза превысила рождаемость в Нижегородской области

Такие данные официальной статистики озвучены за 7 месяцев
Валерия МУРОМЦЕВА
Смертность в два раза превысила рождаемость в Нижегородской области.

Смертность в два раза превысила рождаемость в Нижегородской области.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Смертность почти в два раза превысила рождаемость в Нижегородской области в за семь месяцев 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

Так, с января по июль в регионе родился 13301 ребенок, а умерло 26089 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в Нижегородской области упала на 4,13%, а смертность – почти на 10%.

В этом году снизилось число случаем младенческой смертности: если в прошлом году в возрасте до года скончалось 72 малыша, тот в этом году этот показатель составил 56 человек.

Естественная убыль населения составила 12788 человек, что на 15% меньше показателе прошлого года.