Мининский университет проведет образовательные интенсивы для сербских школьников

Преподаватели Мининского университета проведут в ноябре этого года мастер-классы по точным наукам в школах четырех городов Сербии. Участниками образовательных интенсивов станут более 200 сербских старшеклассников, изучающих русский язык. Таким образом в Год педагога и наставника и Десятилетия науки и технологий нижегородский вуз реализует проект “Российская неделя математики, физики и компьютерных наук”.

Как объяснил ректор педагогического университета Виктор Сдобняков, цель поездки – познакомить сербскую молодежь с достижениями российской науки и возможностями образования в России.

“Ежегодно к нам поступают иностранные студенты из разных стран: от Китая до государств Южной Америки. В рамках этой поездки мы планируем продемонстрировать школьникам и учителям пока новой для нас страны - Сербии - возможности российского образования, познакомить с современными цифровыми технологиями, технологиями виртуальной и дополненной реальности, основами алгоритмизации и программирования, современными цифровыми инструментами в математике. Конечно, в этом есть и серьезная профориентационная составляющая: Мининский университет предлагает актуальные образовательные программы по техническим профилям подготовки, поэтому мы готовы принять как студентов из Сербии, так и обеспечить педагогам курсы повышения квалификации”, - рассказал Виктор Сдобняков.

Для учащихся ведущих гимназиий городов Алексинац, Нови Сад, Ниш и Шабац будут организованы интерактивные лекции, хакатоны, воркшопы и консультации.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина