Маршрут автобуса № 28 изменится в Нижнем Новгороде с 23 сентября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде с 23 сентября по 9 октября будет изменен маршрут автобуса № 28. Это связано с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей на улице Нартова. Об этом сообщается в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации.

- Изменения будут действовать с полуночи 23 сентября до 23:59 9 октября, - говорится в сообщении. – Все это время будет временно прекращено движение транспорта по Медицинской улице в районе пересечения с трамвайными путями по улице Нартова. В связи с этим автобусный маршрут № 28 будет следовать по улице Бекетова, переулку Нартова, Кладбищенскому проезду, Медицинской улице в оба направления.