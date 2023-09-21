9-летняя нижегородка Аделия Загребина выпустит песню при участии Егора Крида

Аделия с наставником. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Илоной Загребиной.

Девятилетняя Аделия Загребина из Нижнего Новгорода выпустит свою первую песню при участии Егора Крида. Услышать трек можно будет на всех площадках уже 6 октября. Об этом «Комсомолке» рассказала мама девочки Илона Загребина.

– Скоро выйдет её первый трек и называется он «Я все могу». И, кстати, там будет и голос ее наставника – Егора Крида! Больше ничего не расскажу, слушайте 6 октября, – рассказала Илона.

Юная нижегородка – победительница девятого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале. В настоящее время Аделия прошла этап слепых прослушиваний на продолжение телепроекта под названием «Голос. Уже не дети». Из четырех членов жюри к ней обернулись только двое – Полина Гагарина и Егор Крид. В эксклюзивном интервью для «КП – Нижний Новгород» вы можете прочитать, почему девочкам вновь пошла в команду к Егору Криду, как дети занимаются на шоу и как Аделия совмещает медийность со школой.